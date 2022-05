Vedum: Vi har gjort klare omprioriteringer

– Utfordringen har vært å finne kraftige inndekninger og omprioriteringer for å få budsjettimpulsen ned og få ned presset i norsk økonomi, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han redegjorde for endringene i revidert nasjonalbudsjett torsdag.

Han viser til at regjeringen bare henter halvparten av ekstrautgiftene knyttet til Ukraina, korona og strømpriser fra oljefondet, og sånn sett bruker 30 milliarder oljekroner mindre enn den samlede utgiftsøkningen i budsjettet.

– Vi gjør klare omprioriteringer og legger oss lavere på oljepengebruken enn Norges Bank har lagt til grunn, sa han.

Nordmenn på gjeldstoppen

Vedum trakk fram at det er varslet flere renteøkninger i år, og at Norges Bank også har varslet ytterligere fire renteøkninger neste år.

– Vi har vært gjennom en politisk periode der man har tenkt at nesten alle problemer kan løses med mer penger. Når det gjelder denne utfordringen, er det det motsatte som er løsningen – jo mindre penger du bruker, jo bedre er det, sa Vedum.

I regjeringens budsjett er oljepengebruken på 2,9 prosent, lavere enn det som ligger til grunn i Norges Banks analyser. Budsjettimpulsen er på -0,5 prosent.

Vedum pekte også på norske familiers pallplass på OECDs oversikt over husholdningers gjeld.

– Det er ikke en pallplassering man drømmer om. Derfor er det enda viktigere at folk med vanlig og middels inntekter skal komme trygt gjennom dette, sa Vedum.

Snittgjelden i en norsk familie er rundt 3,4 millioner kroner.

Her er en oversikt over de viktigste bevilgningene og kuttene som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

To bygg kuttes fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen mener vil spare 4–5 milliarder kroner.

Momsfritaket for elbiler fjernes for biler som koster over 500.000 kroner. Fra 1. januar må man betale moms for prisen over denne summen.

Bistandsbudsjettet er på 44,9 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder. Halvparten av økningen blir prioritert til flyktningtiltak i Norge. I tillegg foreslår regjeringen å omprioritere 4 milliarder kroner til å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.

Det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) blir fjernet permanent. Personer som ikke er ferdig avklart i Nav, skal ikke lenger måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp. Det er satt av 675 millioner til dette.

Kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig.

Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.

65 millioner kroner foreslås til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

75 millioner kroner til barn og unge som er særlig hardt rammet av pandemien. Midlene gis til tiltak i kommunene og fylkeskommunene og rettes særlig mot områder som over tid har hatt de strengeste smitteverntiltakene.

15 millioner kroner til aktivitetstiltak og prosjekter for barn og unge. Blant annet får fritidsklubber en del av potten.

Rehabiliteringen av Nationaltheatret utsettes inntil videre og skal utredes på nytt.

Byggingen av havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim utsettes til senest 2025. Bevilgningen til prosjektet reduseres med 405 millioner kroner i år.

Pandemistøtten til kollektivtransporten videreføres ikke. Ordningen avsluttes 1. juli.

Eldreombudet foreslås avviklet.

Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

Bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder styrkes. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 17,2 millioner kroner for å øke den barnefaglige kompetansen i asylmottakene.

22 krisesentre får til sammen 16,3 millioner kroner. Sentrene ligger nær asylmottak eller områder hvor det ventes bosetting av mange flyktninger fra Ukraina.

Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner til 2,14 milliarder.

Bevilgningen til campusprosjektet ved NTNU i Trondheim foreslås redusert med 176 millioner kroner. Regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes en betydelig nedskalering av prosjektet.

39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn.

25 millioner kroner til atomforskning.

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.

Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver.