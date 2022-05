SV: Verdens fattigste skal ikke ta regningen

SV reagerer kraftig på hvor mye av bistandsbudsjettet som skal gå til å ta imot ukrainske flyktninger i Norge.

– Verdens fattigste tar regningen for at vi tar imot ukrainske flyktninger. Det er ikke riktig at det skal være sånn, sier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun viser til at regjeringen bruker en større andel innenlands enn Solberg-regjeringen gjorde under flyktningkrisen i 2015.

– Det er et tydelig valg regjeringen gjør. De nedprioriterer bistand, sier hun.

[ Vedum fjerner momsfritak: Helt riktig at folk som har råd til millionbiler, betaler moms ]

Mot elbilforslag

SV har en nøkkelrolle som regjeringens budsjettpartner. Forhandlingene kommer straks i gang, og Kaski peker allerede ut flere områder som partiet vil vektlegge. Innføringen av moms på elbiler vil SV gå imot.

– Det er et veldig pussig grep, som også bryter med Hurdalsplattformen. Det er ingen innfasing av moms, man går rett på moms med én gang, sier hun. SV har ingen tro på at en tilskuddsordning for rimelige elbiler vil ha tilsiktet effekt.

– Erfaringen med den type ordninger fra andre land, er veldig dårlig. Vi bør heller se på hva har vi gjort fram til nå, ved å bruke skattesystemet, og heller ha en forsiktig opptrapping, sier hun.

[ Eldreombudet avvikles ]

Ikke bekymret for oljepengebruk

Overordnet viser hun til at skatteinntektene er langt høyere enn man har budsjettert med.

– Norsk økonomi er ikke så rødglødende som regjeringen har snakket om de siste ukene, sier Kaski. Hun mener situasjonen ikke tilsier at man bør øke oljepengebruken, men heller ikke at den er farlig høy.

Hun varsler at SV vil legge vekt på tiltak for å få ned klimagassutslipp og for å redusere forskjeller inn i forhandlingene.

– Det er enormt skuffende at man ikke kommer med noen nye tiltak for folk med dårlig økonomi for å møte de økende kostnadene. Det kommer til å føre til økte forskjeller og økt fattigdom. Klima er også en av budsjettets store tapere, med mer kutt i kollektiv enn på vei, sier hun.

[ Regjeringen bruker enda mer oljepenger – økonomer bekymret ]

Frp vil ha avgiftskutt

Frp stiller seg uforstående til regjeringens økte oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett. De mener staten håver inn, uten å gi nok tilbake til folk.

– Regjeringen bruker mange milliarder på økte utgifter i budsjettet, men «gir» ingenting til vanlige folk og norske bedrifter som nå opplever store utfordringer, sier Limi.

I budsjettet anslår regjeringen at inntektene fra petroleumsvirksomhet vil øke med 646 milliarder kroner. Det mener Frp i større grad burde komme folk flest til gode.

– Samtidig som pengene renner inn i statskassa, rammes helt vanlige folk og bedrifter av de kraftige prisøkningene på drivstoff, strøm og matvarer, sier Limi som tar til orde for avgiftskutt over hele linjen.

– Vi ønsker makspris på strøm på 50 øre inklusive bedriftene, vil fjerne avgiftene på drivstoff og halvere momsen på matvarer, sier han.

Høyre frykter rentepress

– Budsjettet står ikke i stil med bekymringene fra finansministeren, sier finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre. Hun frykter det kan presse renten.

– Når Vedum selv uttrykker bekymring for renta og oljepengebruk, blir det rart å prioritere milliarder til et stort landbruksoppgjør, oppløsning av Viken, gjenopprette høyskole på Nesna og gratis ferger uten at man samtidig kutter et annet sted, sier Bru om budsjettet.

Regjeringen vil bruke 352,2 milliarder oljekroner, som er en økning på 29,8 milliarder. Dermed legger de seg like under handlingsregelen på 3 prosent.

– Oljepengebruken er for høy og står ikke i stil med bekymringene finansminister Vedum har uttrykt de siste dagene. En for stor oljepengebruk kan på sikt føre til at rentene må heves mer. Det går utover lommeboken til alle med lån, sier Bru.

Ropstad: – Jeg er veldig opprørt

Dette må stoppes, sier KrF om forslaget om å bruke en stor del av bistandsmidlene på å ta imot ukrainske flyktninger i Norge.

– Jeg er veldig opprørt over kuttet, sier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell-Ingolf Ropstad til NTB.

Reelt sett er det et kutt på 2,3 milliarder kroner på bistand. Norge vil bli det største mottakerlandet for bistand i 2022, sier han.

– Det langsiktige bistandsarbeidet kuttes med 5 milliarder kroner. Det er snakk om viktig utdanningsbistand, viktig helsebistand, sier Ropstad.

Han understreker at det er bra at Norge tar imot flyktninger, og at det selvsagt er noe man må prioritere. Men regningen kan ikke tas fra verdens fattigste.

– Det er de som sliter i Syria, i Jemen eller andre katastrofeområder. Det er utrolig trist og egentlig ganske brutalt, sier han.

De fattige i de landene må bruker mer penger også på grunn av prisøkningene. Bistandsorganisasjonene får hjulpet færre på grunn av stigende priser

– Når man i tillegg kutter bevillingen, sier det seg selv at det blir en mindre innsats for å hjelpe de fattige. Dette må stoppes! sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen