Støre åpner for diskusjon om Ocean Space Center

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for å utsette det nye havforskningssenteret i Trondheim. Det har vakt kraftige reaksjoner – også fra LO og Arbeiderpartiet i Trøndelag.

Nå bekrefter statsministeren at han er villig til å diskutere saken i Stortinget.

– Det er vi alltid. Jeg er for Ocean Space Centre. Vi skal ha det, sier Støre til NTB.

Han sier han skjønner at regjeringens forslag kan være skuffende. Nå vil han lytte til kritikken som kommer.

– Jeg er en av de sterkeste støttespillerne for Ocean Space Centre. Jeg har vært det i alle år. Regjeringen er for. Dette ønsker vi. Dette trenger vi, sier Støre.

– Men samtidig har vi sagt at store offentlige byggeprosjekter har vist et fellestrekk de siste årene. De sprekker, blir for dyre, og det er utfordringer med kostnadskontroll. Da er det ofte klokt å ta en fot i bakken og gjennomgå det, fastholder han.

