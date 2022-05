Solberg angriper regjeringens bondetilbud

– Regjeringen har tilbudt vel 30 prosent inntektsvekst til bøndene, før de begynner å forhandle. Det kan oppfattes som urimelig for andre grupper, som ikke opplever å få dekket kostnadene sine og som må forholde seg til et relativt normalt resultat av årets inntektsoppgjør, sier hun til VG.

Regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret har en ramme på 10,15 milliarder kroner. Solberg reagerer særlig på det foreslåtte inntektsløftet på 30.000 kroner per årsverk.

– Det har noe med proporsjonene å gjøre. Når regjeringen plukker ut akkurat bøndene og sier at de skal få veldig store milliardoverføringer, da kan det til syvende og sist gå ut over folk og bedrifter som har lån, fordi pengebruken kan legge press på renten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er på sin side ikke enig med Høyre-lederen.

– Med bakgrunn i de tallene som ligger der for norske matprodusenter så var det en inntektsnedgang på 60.000 kroner fra i fjor til i år. At Solberg da angriper norsk matproduksjon og setter det opp mot andre grupper, når inntektsnivået for et årsverk i landbruket er 380.000 kroner, synes jeg er smått, sier han.

[ Kommentar: Tatt av vinden ]

