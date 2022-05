Nytt politihøyskolebygg skrinlegges i revidert nasjonalbudsjett

Stortinget ba i fjor regjeringen om å starte planlegging av ny politihøgskole i Oslo, som skulle erstatte bygget på Majorstuen, skriver Avisa Oslo.

Forslaget kom fra stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap), som da var leder i justiskomiteen. Forslaget fikk flertall i Stortinget i februar i fjor.

Hun hadde ingen formening om hvor politiutdanningen burde bli lagt.

– Dette må utredes først, så vi har ikke en mening om lokalisering. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet understreker i våre merknader at dette må utredes, og det må regjeringen komme i gang med, sa Vågslid til Politiforum i fjor.

I 2017 gjennomførte Dovre Group en foranalyse av eiendomsbehov for justissektoren i Oslo. For Politihøgskolen ble tilstanden vurdert som akseptabel for alle kriteriene.

– Tilstanden på bygget tilsier at ny politihøgskole ikke bør prioriteres, gitt at handlingsrommet i budsjettene i årene fremover forventes vesentlig redusert sammenlignet med hva vi har blitt vant til, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår dermed at stortingsvedtaket fra februar i fjor oppheves.

I tillegg til Oslo har Politihøgskolen utdanningssentre i Bodø, Stavern og Kongsvinger.

