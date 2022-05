Miljøorganisasjoner varsler søksmål mot staten i gruvestrid

I et brev til Klima- og miljødepartementet torsdag varsler miljøorganisasjonene om søksmålet.

I brevet sier organisasjonene at tillatelsen som ble gitt i 2015 ikke inkluderte en plan for håndtering av gruveavfallet. Det er etter deres syn et brudd med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

– Det er en klar saksbehandlingsfeil. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet om å trekke utslippstillatelsen tilbake, men er forberedt på at det kan bli nødvendig å gå rettens vei, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Ikke bekymret

Klima- og miljødepartementet har ifølge NRK tre uker på seg til å komme med et svar på omgjøringskravet. Om kravet ikke tas til følge, blir det opp til landsstyrene i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom om det skal reises søksmål mot staten.

Kenneth Nakken Angedal, direktør i gruveselskapet Nordic Mining, er ikke bekymret.

– Vi er trygge på at driftstillatelsen er gitt på et godt og lovlig fundament, etter gode og lange vurderinger i mange instanser, sier han til NRK.

Gruveavfall

Selskapet Nordic Mining skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal i Sunnfjord kommune i Vestland.

Restmassene fra rutilproduksjonen skal deponeres på vel 300 meters dyp i Førdefjorden, noe som har utløst kraftige protester fra miljøbevegelsen. Havforskningsinstituttet har frarådet å dumpe gruveavfall i fjorden.

Rutil benyttes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment eller som råstoff til titanmetall. Forskningsstiftelsen Sintef har tidligere anslått at prosjektet kan gi 170 arbeidsplasser direkte knyttet til produksjonen som er anslått til å pågå i 50 år.

