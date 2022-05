Kripos: Stor økning i nettovergrepssaker

Helge Haugland, avsnittsleder ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos forteller til VG at mengden tips de har fått har vært stabilt høye de siste årene, men påpeker at Kripos klarer å håndtere flere tips enn før – og dermed blir flere sendt til politidistriktene.

– Det har vært jevnt de siste tre årene, men fra 2020 til 2021 så vi en økning fra 500 til 2.000 flere saker sendt til politidistriktene, sier Haugland.

Politiet vet ikke hvor mange barn i Norge som blir utsatt for seksuelle overgrep på nett. Overgrep på nett og fysiske overgrep dømmes etter de samme paragrafene, noe som ikke gjør det lett å finne ut hvor mange som blir dømt for det.

– Vi vet at det er omfattende. Vi har mye tall – antall tips, antall personer som besitter eller distribuerer overgrepsmateriale, antall personer som vi mener betaler for direkteoverførte bestillingsovergrep fra sårbare land, sier Haugland.

