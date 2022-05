Forsvarsministeren forventer oppfølging av dusjfilmingssak

– Jeg ser alvorlig på saken og forventer at Forsvaret tar sitt ansvar som arbeidsgiver og følger opp både denne konkrete enkeltsaken og systemene de har for å håndtere denne type saker, skriver Gram i en epost til Forsvarets Forum.

Gram berømmer også den 25 år gamle soldaten Julie Sandanger for å ha stått fram og fortalt om hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. VG avslørte tidligere denne uka at mannen ble dømt for forholdet, men fortsatt har en lederrolle i Forsvaret.

– Denne saken viser at Forsvaret fremdeles har en vei å gå for å få bukt med disse utfordringene, skriver forsvarsministeren.

Høyres Hårek Elvenes har sendt skriftlig spørsmål til Gram i Stortinget om saken. Militært kvinnelig nettverk har også kommet med et opprop til Forsvarsdepartementet og Gram med krav om et tydelig oppgjør med seksuell trakassering i Forsvaret, skriver Forsvarets Forum.

