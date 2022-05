Flypassasjeravgiften gjeninnføres

Det var mye diskusjon rundt avgiften da den ble innført av Solberg-regjeringen i 2016.

I mars 2020 ble avgiften fjernet midlertidig for å hjelpe flyselskapene under pandemien. Opprinnelig skulle dette bare vare til 31. oktober 2020, men senere er perioden blitt utvidet i flere omganger.

Støre-regjeringen planla egentlig å gjeninnføre avgiften ved årsskiftet, men dette ble utsatt til 1. juli etter at omikronviruset førte til nye nedstengninger.

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram torsdag, gjør regjeringen det klart at det ikke blir nye forlengelser i avgiftskuttet.

Regjeringen regner med at de har gått glipp av inntekter på 880 millioner kroner ved å kutte avgiften fram til 1. juli.

Flypassasjeravgiften har to satser i budsjettet for 2022, én lav og én høy. Den lave er på 80 kroner per passasjer og legges på alle flyreiser til Norge og Europa. Den høye satsen er på 214 kroner og legges på alle flyreiser til resten av verden.

Regjeringen har tidligere varslet at de til høsten vil legge fram en ny strategi for norsk luftfart, da er et av målene å erstatte flypassasjeravgiften med en ny avgift.

I regjeringens målsetting heter det at den nye avgiften skal ha en «reell klimaeffekt og bedre geografisk profil».

