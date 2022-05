Fellesorganisasjonen mener Norge igjen trenger en egen sosialminister

Torsdag morgen la Fellesorganisasjonen fram rapporten «sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger». Der hevdes det at Norge aldri tok inn over seg de sosiale konsekvensene av koronanedstengningen.

– Pandemien var fra første dag en helsekrise. Så utviklet det seg til en akutt økonomisk krise og senere en langvarig sosial krise, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun peker på at krisen ikke er over fordi hverdagen er tatt tilbake, og sier hverdagen for noen er nettopp en krise. De mener også den sosiale beredskapen var for dårlig da krisen kom.

– Barn med store tilretteleggingsbehov ble sendt hjem, 2.500 utviklingshemmede fikk besøksforbud i strid med menneskerettighetene, og rusavhengige ble utskrevet fra rehabilitering altfor tidlig for å frigi helsepersonell. Når ingen tar med seg den helhetlige sosiale forståelsen inn i kriseplanene, vil de alltid ramme skjevt, sier Kvisvik.

I rapporten lanserer FO ti tiltak de mener kan forebygge mot nye sosiale kriser. På toppen av lista står det å gjenopprette en egen sosialministerpost.

– Erfaringene fra pandemien er tydelige. De sosiale perspektivene kom for sent i kriseberedskapen. Frem til 2004 hadde vi en egen sosialminister, men nå er de sosiale problemene større enn på lenge. Det krever at vi gjenreiser sosialpolitikken og igjen får én statsråd med overordnet ansvar for den, sier FO-lederen.

