DSB frykter branner på 17. mai

– Det er flott at folk bruker naturen, men vi er helt avhengige av at folk viser respekt for det generelle bålforbudet, som går fra 15. april til 15. september. Dropp å grille pølser på bål denne dagen, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til TV 2.

I tillegg advarer Ly mot all uforsiktig bruk av engangsgriller. Det er nemlig også meldt om vind, som kan spre gnister ut i skog- og gressområder.

Allerede nå til helgen skal det settes tre ekstra skogbrannhelikoptre i beredskap i Sør-Norge. Til helgen er det varslet moderat skogbrannfare på gult nivå over store deler av Østlandet. Ly ber folk bruke sunn fornuft.

– Til syvende og sist er det folk sin aktsomhet som bidrar til å dra ned en god del av brannrisikoen, sier han.

