Arbeidsmarkedstiltak reduseres med 264 millioner

Regjeringen la torsdag formiddag fram revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens foreslåtte reduksjon på 264 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak tilsvarer rundt 4.700 færre tiltaksplasser til ledige i gjennomsnitt per måned i annet halvår, skriver de på sine nettsider.

– Det er gledelig at stadig flere kommer i arbeid, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lav arbeidsledighet. Siden arbeidsledigheten er redusert, vil behovet for arbeidsmarkedstiltak til helt ledige være lavere nå enn det som ble lagt til grunn i fjor høst, sier Persen.

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten har falt til 3,1 prosent dette kvartalet, som er det laveste nivået som er målt siden 2009. De seneste månedene har antallet ledige stillinger ligget på et rekordhøyt nivå.

646 milliarder mer fra olje og gass

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at Norge får inn 933 milliarder kroner fra petroleumsvirksomhet i år. Det er 646 milliarder kroner mer enn i fjor.

De høye inntektene skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser i andre halvår 2021 og anslag for 2022. Deler av statens netto kontantstrøm for et år følger av selskapenes terminbetalinger for oppsamlede skatter siste halvår fra foregående inntektsår.

Trass i de store inntektene ventes investeringene i 2022 å bli blant de laveste på flere år. Dette skyldes blant annet at flere store utbyggingsprosjekter har blitt gjort ferdige de siste årene, eller at de nærmer seg slutten.

– De midlertidige skatteendringene Stortinget vedtok i 2020, virker etter planen, og vi forventer viktige investeringsvedtak i løpet av året, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Rekordhøyt bistandsbudsjett

Regjeringen foreslår for 2022 et rekordhøyt bistandsbudsjett på 44,9 milliarder kroner. Det er en økning på 3,6 milliarder kroner.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim peker på krigen i Ukraina som årsak til at det trengs et større bistandsbudsjett.

– Krigen i Ukraina får globale konsekvenser. Antall mennesker på flukt øker, og tallet på folk som mangler mat, er rekordhøyt, sier Tvinnereim.

Bistandsbudsjettet utgjør ifølge regjeringen 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekten.

