Supert 17. mai-vær i sør – hustrig i nord

Av Jan-Morten Bjørnbakk/NTB

Når kongefamilien igjen kan vinke til et fullt barnetog fra slottsbalkongen, tyder alt på at rammen rundt blir strålende.

– Jeg ser ikke bort fra at vi utpå ettermiddagen 17. mai vil oppleve sol og opp mot 20 grader i Oslo, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar Løvdahl, til NTB.

Gradvis lettere

Opptakten er ikke like bra på Øst- og Sørlandet. Fram mot søndag sier prognosene at det vil være skiftende vær med en og annen regnbyge. Været slår inn fra vest, men de fleste bygene stoppes av fjellene mellom øst og vest. Inn i helgen og fram mot tirsdagens nasjonaldagsfeiring blir det gradvis bedre og lettere. Det kan gå en byge i ny og ne, men det blir varmere og sjansen for sol øker.

– Vi vil se en gradvis oppklarning, og det vil bli mildere på 17. mai enn det er før helgen, sier Løvdahl.

Fra søndag ventes temperaturer over 15 grader på ettermiddagen i sør og øst.

[ Rekkefølgen i barnetoget i Oslo 17. mai 2022 ]

Vått i vest

Vestaværet skyldes lavtrykk som virrer rundt i Norskehavet og Nordsjøen. Det gir nedbør både på Vestlandet og i Trøndelag. I fjellet er det så kaldt at det kommer som snø. Nedbøren fortsetter gjennom helgen. Men sør for Stad og Dovre vil det bli gradvis mindre nedbør mot slutten av helgen. Fra 16. mai og inn mot nasjonaldagen blir det lettere også i Trøndelag.

– Da blir det mindre og mindre regn. Skylaget vil fortsatt være der, men jo nærmere du kommer 17. mai, desto større er sjansen for til dels klarvær. Jeg har god tro på at det kan bli sol i Trondheim 17. mai, sier Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Saken fortsetter under videoen

Kan bli snø i nord

Han har liten trøst å gi til værsyke nordlendinger som ikke blir kvitt snøen. I forrige uke ble tidenes snørekord for mai satt i Tromsø på et tidspunkt da målestaven for snø vanligvis har tatt sommerferie. Nord-Norge blir nok en gang kaldest og får en sur opptakt til 17. mai. Nedbøren fortsetter inn i helga.

– Det vil variere litt, men i det store og hele er det en skyet værtype, perioder med nedbør og perioder med kuling. Stedvis vil nedbøren komme som snø, sier Løvdahl.

Værtypen preger hele landsdelen, men i helga kan Øst-Finnmark og de sørlige delene av Nordland periodevis oppleve litt lettere vær.

– Mot 17. mai er det vest -nordvestlig vind som setter sitt preg på været. Det ser ikke ut som det blir mye nedbør på 17. mai. Men med kald luft over varmere hav, vil det danne seg nytt skydekke. Det kan hende at folk i nord både vil oppleve sludd og snø på nasjonaldagen, sier meteorologen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen