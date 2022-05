Støre og Vedum varsler kutt i det nye regjeringskvartalet

– Det er tid for innstramming av offentlig pengebruk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Vi legger derfor fram et revidert nasjonalbudsjett som strammer inn pengebruken. Vi velger blant annet å utsette eller legge bort flere store og dyre statlige byggeprosjekter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Videre opplyser Vedum at de kommer til å stanse eller sette flere statlige byggeprosjekter på vent.

– Vi vil også redusere oljepengebruken i vårt forslag til revidert budsjett, sier han.

Et av prosjektene de har på bordet er regjeringskvartalet, hvor kostnadene har økt og økt, til prisanslag over 40 milliarder kroner. Støre bekrefter at regjeringskvartalet er et av prosjektene.

– Vi har sett på regjeringskvartalet med nøkterne øyne. Det kan jeg si.

