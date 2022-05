Politidirektoratet ber spesialenheten se på varslingssak fra Sørvest-politiet

Politidirektoratet har oversendt varslingssaken, som er fra 2018 og handler om overtid og føring av timelister, til spesialenheten. Det skjer etter at Stavanger Aftenblad har stilt dem en rekke spørsmål om saken.

– Etter å ha gjennomgått undersøkelsesrapporten mener vi at det foreligger rimelig grunn til å undersøke om det kan være begått straffbare forhold, skriver assisterende politidirektør Håkon Skulstad til Aftenbladet.

Avisen skriver at en intern undersøkelse konkluderte med at politilederen kan ha begått bedrageri eller grovt bedrageri i tjenesten. Politimester Hans Vik sendte aldri saken til spesialenheten, til tross for at granskerne foreslo dette.

Vik sier at hans vurdering av saken står seg, men at han ikke kan utelukke helt at han har gjort en feil.

Den aktuelle politilederen er nå pensjonert. Han sier til Aftenbladet at han ikke føler han har gjort noe galt og at han vil samarbeide med spesialenheten.

– Jeg kommer selvfølgelig til å stille, dersom Spesialenheten ber meg om det. Jeg står på at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg ønsker at sannheten skal komme fram, sier han til Aftenbladet.

[ Karantenestasjon nedringt etter Facebook-innlegg: – Har hatt mange gråtende og redde ukrainske dyreeiere på tråden ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen