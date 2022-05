MDG frykter at vikingskipene blir ødelagt etter kutt

– Det er rett og slett slik at vi er på overtid for å få reddet skipene og sikre at de blir tatt vare på, sier nestleder Arild Hermstad i MDG til Khrono.

Torsdag legger regjeringa fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Forrige uke uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner.

Hermstad er derimot tydelig på at det er galt av regjeringen å skape usikkerhet rundt realiseringen av Vikingtidsmuseet.

– Vi er nødt til å få prioritert midler til å komme videre med prosjektet så vi ikke risikerer at båtene blir ødelagte. Det ville vært ekstremt pinlig for Norge om vi ikke klarer å ta vare på disse kulturminnene, sier Hermstad.

Flere partier er avventende med å komme med kritikk mot regjeringa før det reviderte budsjettet blir lagt fram.

