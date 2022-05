Mann død etter vold i Tønsberg – mann i 40-årene siktet for drap

– Mannen ringte selv til politiet og meldte ifra om hendelsen, og han har knyttet seg til åstedet og voldshandlingen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1.55 natt til onsdag. Politiet rykket på bakgrunn av meldingen ut til en adresse i Tønsberg, der mannen ble pågrepet.

Den avdøde er en 64 år gammel mann. Kostveit forteller sier 64-åringen og den nå drapssiktede mannen kjente hverandre. Han ønsker derimot ikke å gå inn på hvilken relasjon de to hadde til hverandre.

Ikke i stand til avhør

– Fokus til politiet i dagene fremover vil være å forsøke å avdekke foranledningen til den tragiske hendelsen. Vi vil i tillegg til åstedsundersøkelse avhøre vitner og gjennomføre en rundspørring i området for å få et bilde av hva som har skjedd, sier Kostveit.

Siktedes forsvarer, Anders Hasle, bekrefter overfor NTB at hans klient meldte seg til politiet, men vil ikke kommentere hvordan klienten stiller seg til skyldspørsmålet foreløpig.

– Han har meldt seg selv til politiet. Jeg har hatt en samtale med ham, men han er ikke i en forfatning hvor han kan la seg avhøre i dag, sier Hasle.

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer om hva han skal si i avhør, heller ikke hva gjelder spørsmål om skyld, før han har vært i avhør, legger advokaten til.

Vil begjære varetektsfengsling

Han sier hans klient onsdag blir overført til fengsel.

Kostveit bekrefter overfor NTB at det ikke vil bli avhør av siktede onsdag, men at man kommer til å gjøre et forsøk torsdag.

– Han vil også bli begjært varetektsfengslet, men det er uklart om det vil bli fengslingsmøte i morgen, sier politiinspektøren.

