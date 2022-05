Krig fortrenger miljø som unges største bekymring

Av Johan Falnes/NTB

Det viser en spørreundersøkelse blant unge i alderen 15–29 år som Opinion har gjort i forbindelse med NHOs årskonferanse torsdag.

Undersøkelsen viser at seks av ti unge, 63 prosent, nå bekymrer seg for krig og uro i verden, en signifikant økning sammenlignet med tidligere år.

Samtidig øker pessimismen blant de unge:

65 prosent av de spurte tror planetens tilstand vil bli verre de neste ti årene

50 prosent av de spurte tror at deres generasjon får det dårligere enn forrige

47 prosent av de spurte tror de økonomiske forskjellene mellom folk vil bli verre de neste ti årene

Almlid: – Forferdelig å se

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener tallene er bekymringsfulle. Men at krig stiger på bekymringslisten etter Russlands invasjon av Ukraina, overrasker ham ikke.

– Jeg var ungdom mot slutten av den kalde krigen og vet hva en slik type frykt betyr for en generasjon. Vi opplevde plutselig optimisme igjen da Berlinmuren falt, men nå er bekymringen tilbake. De aller fleste hadde nok håpet at vi skulle slippe å komme dit, sier Almlid til NTB.

Disse spørsmålene blir nå et hovedtema på årskonferansen, lover han.

– Det er forferdelig å se at flere enn før tror at planetens tilstand kommer til å være verre om ti år enn i dag, og halvparten av de unge svarer at de tror deres generasjon får det verre enn min generasjon. Det er en stor utfordring for oss som kan gjøre noe med det.

Miljøbekymringen redusert

Resultatene betyr at krig og uro i verden har overtatt som den enkeltsaken som bekymrer unge aller mest.

I tilsvarende undersøkelser i 2020 og 2021 var det ødeleggelse av natur og miljø som lå øverst på bekymringslisten, med klimaendringer som sak nummer to. Disse bekymringene har nå falt til henholdsvis 2. og 3. plass på listen.

Mens 72 prosent av de spurte i 2020 sa at de bekymret seg for ødeleggelse av natur og miljø, svarte bare 61 prosent det samme i år. For klimaendringer har andelen bekymrede falt fra 65 prosent i 2020 til 58 prosent i år.

Svekket tro på samarbeid

Et annet spørsmål i spørreundersøkelsen er hvordan de unge ser på internasjonalt samarbeid. Her er resultatene sprikende, og færre enn før mener det trengs mer samarbeid mellom land for å løse globale utfordringer.

Samtidig mener bare 20 at Norge bør bli en del av EU.

Almlid er for sin del klar på at internasjonalt samarbeid må være en viktig del av svaret på de unges bekymringer.

Som eksempler framhever han EU og EØS-samarbeidet, Nato og klimasamarbeid internasjonalt.

– Vi kan ikke løse alt. Men det vi kan gjøre, må vi gjøre. Og da må vi gjøre det i et perspektiv med internasjonalt samarbeid, sier NHO-sjefen.

