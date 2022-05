Greenpeace og Rederiforbundet ber regjeringen stoppe import av russisk olje

Til tross for økonomiske sanksjoner mot Russland, eksporterer landet fremdeles store mengder olje og gass til Europa. Norge står også på listen, ifølge Klassekampen.

I flere måneder har Greenpeace bedt regjeringen forby all import av russisk olje til Norge, og sammen med Norges Rederiforbund har de bedt regjeringen innføre egne sanksjoner.

Så langt har de ikke fått svar på sine henvendelser.

– Vi synes regjeringens holdning er helt ufattelig tafatt. Det er ingen grunner til å ikke innføre sanksjoner mot russisk olje umiddelbart, sier Greenpeace-leder Frode Pleym, som får støtte fra Rederiforbundet.

– Vil man ramme Putin-regimet, må man ramme dem på kontantstrømmen og energiinntekter, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Han viser til at både USA, Storbritannia og Canada har innført sanksjoner, mens det fremdeles diskuteres i EU.

Pleym skjønner at det er vanskelig for selskaper og rederier å selv innføre sanksjoner, selv om de kanskje har et moralsk ansvar.

– Da er det regjeringens ansvar å innføre unilaterale sanksjoner inntil EU kanskje kommer med sterke nok sanksjoner på slutten av året, sier han.

I EUs sjette sanksjonspakke mot Russland foreslås det å forby import av russisk olje, men alle EU-landene må si ja til forslaget og det kan ta flere måneder før det eventuelt innføres.

