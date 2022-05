Frp ber regjeringen kutte kontakten med Taliban

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Etter dette møtet i Norge er det innført burkapåbud, kvinner nektes å jobbe. Helst bør de ikke gå ut av hjemmet sitt i det hele tatt. Nå blir kvinner også nektet å kjøre bil. Det blir rett og slett verre og verre, sa Frp-leder Sylvi Listhaug i Stortinget onsdag.

Hun ba regjeringen kutte kontakten med Taliban.

I januar ble flere topper fra den islamistiske gruppen fløyet inn til Oslo for samtaler, blant annet om menneskerettigheter og humanitær bistand. Den gang uttrykte regjeringen håp om at dialogen kunne bidra til en positiv utvikling i det fattige landet.

– Føler regjeringen seg lurt etter besøket? I og med at det var så stor entusiasme rundt løftene som ble gitt, og vi fikk høre at dette var så positivt – og nå ser vi resultatet, spurte Listhaug, som lenge har vært kritisk til møtet i Oslo.

Regjeringen skuffet

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) bekrefter at det har vært noe dialog på embetsmannsnivå etter møtet i januar.

– Regjeringen er svært skuffet over signalene som er kommet fra de facto styresmaktene i Afghanistan, når det gjelder kvinners rettigheter, jenters tilgang på utdanning, og en rekke signaler vi har fått de siste dagene og ukene. Samtidig må vi finne en balanse hvor norske myndigheter kan bidra der vi kan overfor sivile i Afghanistan, som står overfor en stor krise, sa hun, da hun svarte Listhaug i Stortinget

– Kutt dialogen

Da Taliban overtok makten i august i fjor, lovet de at kvinner fortsatt skulle kunne gå på skolen, og at rettighetene deres skulle beskyttes. Men etter en del fram og tilbake har ungdomsskolene vært stengt for jenter siden slutten av mars. Kvinner er dessuten utelukket fra store deler av arbeidslivet.

De nye makthaverne har også nedlagt kvinnedepartementet og erstattet det med et departement som skal fremme god moral og hindre syndig atferd.

Denne uken kom også nyheten om at burkapåbudet er tilbake i landet. Kvinner har dessuten fått forbud mot å reise alene, og nå har også kjørelærere fått beskjed om å ikke utstede førerkort til kvinner.

– Vi må nå kutte dialogen med Taliban fra Norges side og statuere et eksempel. Dette er ikke akseptabelt. Vi bør overlate jobben dit den burde vært hele tiden, nemlig hos internasjonale organisasjoner, sier Listhaug.

Forsøker å lindre nød

Utviklingsministeren understreker at all humanitær støtte etter at Taliban overtok makten i Afghanistan, har gått gjennom internasjonale humanitære organisasjoner.

– Det pågår en omfattende dialog mellom ulike internasjonale aktører og bistandsytere, som Norge, for å finne den riktige balansen mellom å ta skarp avstand fra den utviklingen vi ser politisk i Afghanistan – samtidig som vi forsøker å lindre nød i Afghanistan, sier hun.

– Både FN-systemet og Verdensbanken har identifisert områder, blant annet innenfor utdanningssektoren, hvor det er mulig å bidra til nødlindring i Afghanistan uten at det de facto bidrar til støtte til Talibans regime.

