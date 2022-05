Aktor ber om 45 dagers fengsel for Idar Vollvik

– Det hersker i denne saken ingen tvil om at munnbind markedsført og solgt av Vovi AS, er pakket om og merket om og utgitt for å være noe annet enn det de er, sa konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim i sin prosedyre i Hordaland tingrett onsdag, ifølge E24.

Vollvik er tiltalt for å ha feilmerket minst 700.000 ikke-medisinske munnbind som medisinske munnbind.

Gründeren har tidligere erkjent å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld da rettssaken startet, ifølge Bergensavisen.

