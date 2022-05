700 millioner kroner mer til sykehusene

– Vi varslet allerede ved starten av året at vi ville følge med på om pandemien påvirket inntektene til sykehusene og fremme forslag ved behov for økte bevilgninger. Nå foreslår vi å kompensere sykehusene med 700 millioner for tapte aktivitetsbaserte inntekter, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagens Medisin.

Den siste smittebølgen og høyt sykefravær har ført til at flere behandlinger har blitt utsatt. Sykehusene har totalt tapt om lag 600 millioner kroner, ifølge regjeringen, som viser til foreløpige aktivitetstall for januar og februar.

Ekstrabevilgningen skal dekke dette, i tillegg til å kompensere for noe av de anslått tapte inntektene i mars og april. Totalt har regjeringen økt budsjettene med 2,4 milliarder kroner, sier Kjerkol.

Sykehusene må nå komme tilbake til et normalt aktivitetsnivå, mener hun.

– Det er mange pasienter som har måttet vente på utsatt behandling, og vi ser en økning i henvisninger til psykisk helsevern, både av voksne og barn og ungdom.

