Victoria terrasse til salgs

Bygningen har stor symbolsk verdi og det var store protester da det ble vedtatt at Utenriksdepartementet skulle flytte ut og inn i det nye regjeringskvartalet.

Nå har Statsbygg bestemt seg for å selge bygningen, skriver Aftenposten. Det er ikke klart når det blir lagt ut for salg. Statsbygg ser for seg at det kan bli både leiligheter, næring og hotell i bygningen.

Det er grunn til å tro at særlig plasseringen er attraktiv: Like ved Nationaltheatret og med Slottsparken like over veien.

Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen anslår at bygningen blir solgt for mellom 1 og 3 milliarder kroner. Oslo kommune vil ikke kjøpe.

– Dette er et dyrt og risikabelt prosjekt som bør overlates til det private, sier leder av byutviklingsutvalget i Oslo, James Stove-Lorentzen (H).

Henrik Ibsen skal ha bodd i sydenden av bygningen, mens Utenriksdepartementet flyttet inn i 1905 da unionen med Sverige ble brutt. Det tyske hemmelige politiet, Gestapo, brukte bygget under krigen, og siden 1963 har Utenriksdepartementet holdt til der.

