Private Ukraina-transportører får ikke støtte av regjeringen

– Det er ikke aktuelt for regjeringa å gi støtte til private transportinitiativer, og slik indirekte oppmuntre til en virksomhet vi mener ikke er ønskelig, sier statsråden til Nationen.

– Slike private initiativer medfører en risiko for menneskehandel og menneskesmugling. Dette er forhold det er krevende for myndigheter både i Ukrainas naboland og her hjemme, å avdekke og forhindre, tilføyer Mehl.

Til nå har frivillige organisasjoner og private aktører fraktet tusenvis av ukrainske flyktninger til Norge. Justis- og beredskapsministeren peker på at regjeringen er opptatt av at fordrevne fra Ukraina som søker beskyttelse, skal ivaretas på en trygg og forsvarlig måte.

– Regjeringen tar ansvar for dette ved å bistå med å avlaste Ukrainas naboland med overføring av fordrevne fra Ukraina, sier Mehl.

