Omstridt nettsted har en stor andel eiere fra Nei til EU

Nettstedet steigan.no har blitt beskyldt for å spre russisk propaganda, konspirasjonsteorier og rasisme, og drives av tidligere AKP (ml)-leder Pål Steigan.

Steigan har selv avvist disse påstandene.

En gjennomgang av aksjonærene i eierselskapet Mot Dag AS viser at et tjuetalls på eiersiden har, eller nylig har hatt, tillitsverv i Nei til EU. Blant medeierne er flere fylkesledere, skriver Dagbladet.

Tidligere er det blitt kjent at profiler som Kari Jaquesson og Arne Treholt er blant eierne av selskapet, samt flere Rødt-politikere.

– Jeg er på ingen måte overrasket, sier Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen.

Nei til EU-leder Roy Pedersen er imidlertid overrasket og sier han ikke var kjent med dette.

– Jeg tror vi må si det sånn at det ikke er ønskelig. Vi har tatt klart avstand fra Russlands angrep på Ukraina, sier Pedersen.

Faktasjekkerne faktisk.no har tidligere foretatt en kartlegging av nettstedet som viser at 87 prosent av artiklene på steigan.no benyttet kilder som «åpenbart tilhører russiske myndigheter».

