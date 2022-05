Fare for ny streik ved norske teaterscener

De andre forbundene i LO Stat, NTL og Creo, valgte før helgen å si ja til skissen som riksmekleren la fram under den frivillige meklingen om ny pensjonsordning, men det gjorde ikke Fagforbundet.

Hvis det ikke blir enighet innen meklingsfristen ved midnatt natt til onsdag, vil det være ny streik for Fagforbundets medlemmer fra onsdag morgen, og konflikten fra i fjor gjenopptas.

Da vil 753 av Fagforbundets medlemmer igjen være ute i streik.

Teatre over hele landet kan bli rammet

– Vi jobber for å finne en løsning. Ingen ønsker streik, og kanskje aller minst i en kultursektor som har lidd tungt under pandemien. Nå er kulturarbeiderne tilbake på jobb, der de helst vil være. Vi vil gjøre det vi kan for at det skal være tilfelle også etter den tvungne meklingen og håper at arbeidsgiver er innstilt på det samme, sier Fagforbundets forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i en pressemelding

Teatre som vil bli tatt ut i en eventuell streik, er Carte Blanche, Den Nationale Scene, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Det Vestnorske Teatret, Hålogaland Teater, Kilden TKS, Nationaltheatret, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Teater Innlandet, Teatret Vårt, Trøndelag Teater og Turnéteatret i Trøndelag.

Pensjonsforhandlinger gjenopptatt

Det var i sju uker i fjor høst at nesten 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner, deriblant Operaen og Nationaltheatret, streiket for å få en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

I 2016 gikk de ansatte med på å midlertidig gå fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Mens fagforeningene ønsket en hybridpensjon, har Spekter ønsket å beholde ordningen.

Løsningen hos Riksmekleren i høst ble å sette i gang et arbeid av en nøytral part for å bli enige om en ordning. Det ble også enighet om å jobbe videre med detaljene gjennom vinteren.

Partene ble blant annet enige om å få hjelp av uavhengige eksperter til å avgjøre om det er lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) eller lov om innskuddspensjon som sikrer livslang og kjønnsnøytral pensjon, og samtidig «ivaretar virksomhetenes behov».

