Equinor selger seg ut av Ekofisk

Begge oljeselskapene sendte ut pressemelding om transaksjonen tirsdag morgen. Equinor går nå helt ut av Ekofisk-området, det første oljefeltet som åpnet i Norge i 1969, og i tillegg får Sval Energi en andel på 19 prosent i Martin Linge-feltet som åpnet i 2021.

– Avtalen omfatter et kontantvederlag på USD 1 milliarder, og en betinget betalingsstruktur som er knyttet til realiserte olje- og gasspriser for begge eiendeler for 2022 og 2023, skriver Equinor i pressemeldingen.

Avtalen omfatter også Equinors eierandel i oljeledningen Norpipe Oil som går fra Ekofisk.

Det norskkontrollerte Sval Energy vil med denne avtalen øke sin daglige produksjon med 30.000 fat olje, til planlagte 100.000 fat 2023. Dette er det sjuende oppkjøpet siden starten i 2019.

– Ekofisk-området er et område hvor Equinor har begrenset deltakelse. Vi har derfor besluttet å selge vår posisjon i området i en periode med høye priser, og for å omdirigere kapital til andre kjerneområder for virksomheten, sier direktør for utforskning og produksjon sør på norsk sokkel, Rune Nedregaard, i Equinor.

Sluttføring av avtalen forutsetter godkjennelser fra myndigheter og partnerskap, og ventes å være gjennomført i andre halvdel av 2022, skriver Equinor.

