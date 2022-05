14 millioner til prosjekter for funksjonshemmede

– I løpet av livet vil mange av oss oppleve å få nedsatt funksjonsevne. Det handler for eksempel om å kunne få med seg rullestol eller barnevogn dit man ønsker, men også om god informasjon på kollektivtrafikk når syn og hørsel svikter. Universell utforming gjør hverdagen bedre for alle og er helt vesentlig for at vi skal ha et inkluderende samfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding.

De 14 millioner kronene er fordelt på ulike prosjekter, fra kollektivtrafikk, friluftsliv, digitalisering og bygningsteknikk til utdanning.

– Det er viktig for regjeringen at så mange som mulig skal leve så selvstendig og fritt som mulig, sier Trettebergstuen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen