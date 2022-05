Rødt er imot Nato, men vil ikke melde Norge ut nå

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk i helgen dermed støtte i partiets landsstyre for sitt syn, skriver Klassekampen.

– Vi er imot Nato, men vil samtidig ikke legge landet helt forsvarsløst, sier Moxnes.

Han har ved flere anledninger tidligere gitt uttrykk for at partiet er imot Nato-medlemskap og ønsker å gjenreise det norske forsvaret og heller jobbe for en sterk nordisk forsvarsallianse.

Innad i partiet har det vært diskusjon om dette, men nå har altså Moxnes fått støtte for sitt syn i landsstyret.

I uttalelsen fra helgens landsstyremøte heter det at partiet er imot norsk Nato-medlemskap, men at det samtidig vil være sikkerhetspolitisk uansvarlig å gå inn for at Norge med sitt nedbygde nasjonale forsvar skal melde seg ut og stå helt alene.

Et forslag som gikk ut på at det ikke skulle være et kriterium at forsvaret må bygges opp før utmelding, falt med 16 stemmer mot 25.

Ifølge avisen vil mindretallet jobbe videre med saken, som kan bli et tema på Rødts landsmøte neste år. Mindretallet mener at Moxnes' tolkning av partiprogrammet er i strid med Rødts arbeidsprogram, og at dette derfor må tas opp på landsmøtet.

