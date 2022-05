Rekordmange utbyggingsplaner i Nordsjøen i år

Siste frist for å levere planer som skal dra nytte av de svært fordelaktige endringene i oljeskatten som Stortinget vedtok under koronakrisen, er slutten av 2022. Derfor er det ventet at det kommer rekormange utbyggingsplaner for norsk sokkel i år, skriver Dagens Næringsliv.

De to største av de vel 30 utbyggingsplanene er Aker BPs Noaka-utbygging i Nordsjøen, der det er ventet investeringer på knappe 96 milliarder kroner, og Equinors omstridte Wisting-prosjekt i Barentshavet, der operatørselskapet foreløpig anslår investeringene til 60–75 milliarder kroner.

– Vi går inn i en tid med mye fokus på energisikkerhet, tillit mellom land og så videre. Så det blir viktig i så måte. Men det er også viktig for totalen, det å skape arbeidsplasser, trygge folks inntekter, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

