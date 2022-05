Regjeringen oppretter flere studieplasser ved Politihøgskolen

– Regjeringen vil ha flere politifolk i hele landet, og da trenger vi flere politiutdannede i fremtiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har en rekke ambisjoner i Hurdalsplattformen hvor vi er helt avhengig av å utdanne flere politifolk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser ved oppstart til politiutdanningen ved Politihøgskolen redusert fra 720 til 400 plasser.

For å opprettholde samme politidekning som i dag, vil antall uteksaminerte kandidater årlig på sikt være lavere enn det forventede behovet i årene fremover. Det er bakgrunnen for forslaget, som skal sørge for de ekstra studieplassene allerede fra og med høsten 2022.

I tillegg skal det anskaffes 373 helt nye kjøretøy i løpet av 2022, som kommer alle politidistriktene til gode, opplyser justisministeren.

Forslaget er en del av revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 som blir lagt fram 12. mai.

