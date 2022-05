Oslo stenger sin siste koronateststasjon

Det har vært en gradvis avvikling av driften, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Nå kan du forholde deg til korona som du ville gjort ved en hvilken som helst annen luftveisinfeksjon før pandemien. Hvis du føler deg syk og har nyoppståtte luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Du bør også unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke, sier kommuneoverlege og fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

De innbyggerne som har behov for test for å reise utenlands eller for å oppdatere koronasertifikatet sitt, kan fortsatt benytte seg av private aktører.

