Økokrim vil informere om pågående etterforskning

Med på pressekonferansen vil sjefen for Økokrim, Pål K. Lønseth, ha med seg førstestatsadvokat Marianne Bender og spesialetterforsker Ola Vassli. Vassli er blant Økokrims mest profilerte eksperter på kryptovaluta.

I Økokrim er de tilbakeholdne med å kommentere hva slags sak, eller hvem den berører, i forkant av pressekonferansen klokka 13 tirsdag.

– Vi har et behov for å nå ut med informasjon til allmennheten om denne saken og det er derfor vi velger å gå ut på denne måten, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde i Økokrim til NTB.

I Økokrims trusselvurdering, som ble offentliggjort i forrige uke, ble det opplyst at det i fjor ble anmeldt 19.000 bedragerier, og at disse i økende grad skjer digitalt. Blant de vanligste bedrageriene som nevnes er også investeringsbedrageri knyttet til nettopp kryptovaluta.

– Det er meget sannsynlig at omfanget av investeringsbedrageri med kryptovaluta og falske handelsplattformer vil øke, og at nordmenn, spesielt menn i alderen 60–80 år, vil bli bedratt for betydelige beløp, skriver Økokrim i trusselvurderingen.

Andreas Lunde i Økokrim ville mandag formiddag ikke kommentere detaljer knyttet til den pågående etterforskningen.

