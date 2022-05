Mann varetektsfengslet for drapsforsøk døde i fengsel

Mannen ble funnet død i sin celle i Romerike fengsel på Ullersmo i Kløfta 19. april, skriver Hadeland.

– Det er opprettet en sak for å finne ut om det har skjedd noe straffbart. Og for å utrede hvordan dette kunne skje. På generell basis kan jeg si at det ikke skal være mulig i et fengsel. Vi synes dette er svært beklagelig, sier politijurist Vilde Heggen i Øst politidistrikt til avisen.

Siktedes forsvarer Ove Herman Frang ønsker ikke å kommentere saken eller dødsfallet før han har hatt ytterligere samtaler med politiet.

Mannen hadde kjørt opp på siden av en annen bil på riksvei 4 ved Jaren fredag 11. mars, og deretter avfyrt skudd fra bilen. Den andre bilføreren ble ikke fysisk skadd i hendelsen og det skal heller ikke ha vært noen relasjon mellom siktede og fornærmede i saken.

