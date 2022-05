Helsetilsynet bekymret for håndteringen av dem som er dømt til tvunget psykisk helsevern

Helsetilsynet har sett på flere saker der personer som er blitt dømt til tvungent psykisk helsevern, har begått alvorlig vold eller drap.

Sammen tegner det seg et bilde som gjør at tilsynet velger å advare mot utviklingen der stadig flere blir dømt til tvunget psykisk helsevern.

– Det er ikke ofte vi sier det, men vi frykter og venter at det vil skje nye alvorlige hendelser med pasienter på dom. Hvis vi ikke får orden på dette, er det bare et tidsspørsmål, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Aftenposten.

Det er mangler ved de nasjonale faglige retningslinjene for pasienter på dom til tvungent psykisk helsevern. Det stilles for få krav til kompetanse hos de som har ansvaret for dem og for å ivareta samfunnsvernet, mener tilsynet.

– Slik dette fremstår nå fra tilsynets side, er risikoen for gjentatte alvorlige voldshandlinger stor. Vi ser på det som en pågående risiko, sier direktør Andresen, som sier at det ikke trenger å være dyrt eller vanskelig å rette opp i manglene, men at det må gjøres raskt.

Aftenposten har tidligere omtalt at antall dømte har skutt i været. Bare i fjor ble 58 personer dømt til tvungent psykisk helsevern. Over 300 mennesker er på dom.

