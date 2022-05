Havila Kystruten får ikke forsikret russiskleaset skip

Det skriver rederiet i en pressemelding.

Havila Capella er nemlig leaset fra et russisk selskap, noe som gjør at Norges sanksjoner mot Russland skaper tvil om forsikringsdekningen. 26. april ga Utenriksdepartementet Havila Kystruten unntak fra sanksjonene for å drifte skipet, men ikke for å skaffe forsikring.

Rederiet søkte om dispensasjon for å få forsikret skipet, noe som altså ble avslått.

– Dette er naturlig nok svært skuffende, og det gjør at vi fortsatt har en uavklart situasjon for Havila Capella, sier administrerende direktør Bent Martini.

Han legger til at neste rundtur for Havila Capella, som seiler langs norskekysten, er avlyst. Den skulle startet i Bergen 15. mai. Passasjerene vil få tilbud om å booke om til Havila Castor eller få billettene refundert.

– Vi gir ikke opp og skal bestrebe oss på å finne en mulig vei ut av en veldig krevende situasjon, sier Martini.

