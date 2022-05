Flere pendler til Norge for å jobbe

I første kvartal i år var det i overkant av 2,95 millioner jobber her i landet, en økning på 5,3 prosent sammenlignet med samme tid året før.

Samtidig har antallet utenlandske pendlere økt med over 8.000 fra første kvartal 2021 til samme kvartal i 2022. Det tilsvarer en økning på vel 12 prosent viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi ser for første gang siden utbruddet av korona at det er flere ikke-bosatte lønnstakere når vi sammenligner med samme periode året før, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn.

– Dette må sees i sammenheng med at innreiserestriksjoner og karanteneregler inn til Norge ble opphevet i starten av februar i år, sier hun.

Innvandrere har stått for mesteparten av veksten i antall lønnstakere. hvis vi sammenligner det første kvartalet i 2022 med det samme kvartalet i 2020, før tiltakene mot korona påvirket det norske arbeidsmarkedet.

Siden 2020 har det blitt 50 000 flere lønnstakere totalt her i landet, og innvandrerne har stått for 66 prosent av denne økningen, ifølge SSB.

