Ulltveit-Moe lover EU-kamp i MDG

– EU er den beste klimainstitusjonen i verden. De gjør faktisk noe, de snakker ikke bare om det, sier Ulltveit-Moe til NTB.

Han bekrefter at han nå vil bruke sin nye sentralstyreplass til å kjempe for å gjøre MDG til et ja-parti.

Investoren ble valgt inn på MDGs landsmøte søndag. Dagen i forveien vedtok det samme landsmøtet at MDG skal løfte EU-debatten framover. Men delegatene tok ikke direkte stilling til om MDG bør si ja eller nei til EU.

Ulltveit-Moe konstaterer at det var det som var mulig å få til i denne omgang.

– Det var et litt ullent EU-vedtak. Det skal bli rent neste gang.

Vant kampvotering

Investoren ble valgt inn i sentralstyret etter kampvotering på landsmøtet.

Han ble utfordret av både Tommy Reinås og Rune Askeland. Men Ulltveit-Moe vant til slutt klart med 146 stemmer – mot 37 stemmer for Reinås og 18 stemmer for Askeland. Resultatet var i tråd med valgkomiteens innstilling.

Ulltveit-Moe sier han tror det kan være symbolsk nyttig for MDG å få inn en person som ham.

– Det er ingen synd å være rik, sier han spøkefullt.

– Og det at jeg fikk så overveldende flertall, viser jo at tankene mine har gjenhør i partiet. Og det gir meg legitimitet i arbeidet i sentralstyret, selv om jeg har det lyte at jeg har noen kroner. Vi får prøve å overkomme den svakheten.

Nestledere på ja-siden

På landsmøtet valgte delegatene også inn Ingrid Liland (32) til ny nestleder.

Dermed har partiet to nestledere som begge sier ja til EU – i likhet med andre profiler som de to stortingsrepresentantene Rasmus Hansson og Lan Marie Berg, byråd Hanna E. Marcussen i Oslo MDG og Paal Frisvold, som er sentralstyrets internasjonale kontakt.

Berg sier hun nå gleder seg til å løfte debatten om EU, både internt i partiet og ute i offentligheten.

– Jeg tror vi er mange i MDG som ser at EU er et prosjekt som vi bør hekte oss enda mer på, sier hun.

Forsiktig partiledelse

Den nye partiledelsen er for sin del mer forsiktig i formuleringene.

– Det er nå vedtatt at vi skal ha en prosess på dette, hvor vi også skal være med på å løfte den debatten utad. Vi som ledelse kommer først og fremst til å være opptatt av at disse diskusjonene er gode i partiet, og at vi får med mange på disse møtene, sier Bastholm.

Hun lover at folk i MDG som er mot EU, fortsatt skal føle seg like godt representert av ledelsen.

Selv har hun vært i tvil i EU-saken.

– Jeg har ikke helt konkludert. For meg vil det være litt avhengig av hva slags avtale Norge får framforhandlet.

Vil la debatten gå

Liland er blant dem som har gått fra nei til ja i EU-spørsmålet. Men også hun vegrer seg for å gå sterkt ut nå.

– Det er en diskusjon vi skal ha, så får vi se hvor partiet lander.

– Kommer du til å prioritere EU-saken?

– Det er ikke den saken jeg kommer til å jobbe mest med, tror jeg.

Hermstad sier for sin del at han har et langtidsperspektiv på EU-spørsmålet.

– Jeg er ikke så opptatt av når det skal skje, men jeg tenker at vi hører hjemme i det fellesskapet på sikt.

