Problemene gjelder i hovedsak for kunder som bruker BankID på mobil for Telenor-kunder, BankID med app og brikke, BankID-signering, BankID på mobil for Telia-kunder og BankID på mobil for ice-kunder, opplyser BankID.

– Vi beklager problemene dette medførere og arbeider med å rette feilen, skriver selskapet.

Flere DNB-kunder er også rammet av problemene. På bankens hjemmeside opplyser de følgende:

– Det oppleves for tiden problemer med BankID og BankID på mobil, vi etterforsker problemet.

