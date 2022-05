NHO kommer «kalkulator-Trygve» til unnsetning

Av Gunnhild Hokholt Bjerve / NTB

– Jeg skal ikke gå inn i regnestykkene, men han har et veldig viktig poeng når han er opptatt av å holde orden i økonomien og ikke skape unødig press på rentene, sier NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie til NTB.

Den siste uka har finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) strevd med å forsvare sin påstand om at vanlige folk vil få mer å rutte med i år. Økonomer og kommentatorer har plukket påstanden fra hverandre og mener Finansdepartementet har vært selektiv i hvilke tall de bruker. «Kalkulator-Trygve» var det syrlige stempelet han fikk fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

Rammer bedriftene hardt

Vedum har svart med å vise til at den største trusselen mot familieøkonomien i Norge er renta.

– Vi støtter Vedum fullt ut i at det er viktig at ikke økt offentlig forbruk fører til økte renter. Det kommer til å ramme bedriftene veldig hardt. Jeg håper det betyr at regjeringen vil holde igjen på pengebruken, sier Hauglie.

Hun foreslår at regjeringen øker inntektene ved å innføre moms på elbiler og på skadeforsikringer. Hun anbefaler også regjeringen å «legge vekk kostbare og unødvendige reverseringer» av den forrige regjeringens domstolsreform og fylkessammenslåinger.

– Dette er grep som kan øke regjeringens handlingsrom med flere milliarder kroner, mener hun.

Hauglie var statsråd i den borgerlige regjeringen fra 2015 til 2020.

Torsdag får vi vite hvordan Ap-Sp-regjeringen vil gjøre opp regningen for en rekke dyre tiltak denne vinteren og våren, deriblant strømstøtte og Ukraina-krisepakken. Da legger Vedum fram revidert nasjonalbudsjett for 2022.

[ Slipp finansministeren fri – det er vår ]

Kommer på toppen

Også for næringslivet kommer økte renter på toppen av alle andre kostnader som har økt kraftig - alt fra drivstoff til strøm og råvarer, påpeker hun.

– Det kan gå ut over nødvendige investeringer i produksjonsutstyr og det grønne skiftet, sier NHO-toppen.

Under pandemien brukte den borgerlige regjeringen raust fra statskassa for å hjelpe næringslivet gjennom krisen. Næringslivet har også bedt om strømstøtte fra regjeringen denne vinteren. Men nå mener altså NHO-toppen det er viktig å vise måtehold og holde igjen på pengebruken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen