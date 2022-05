Sør-Varanger dropper invitasjon til Russland på frigjøringsdagen

– Det er på bakgrunn av at Russland har gått til krig mot Ukraina. Vi føler ikke at det er riktig å invitere dem til markeringen, sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) til NRK.

Hvert år på frigjøringsdagen legges det ned to kranser ved frigjøringsmonumentet, en fra Norge og en Russland. Monumentet ble reist i 1952 for å hedre Den røde armés innsats i frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 1944.

I år flytter kommunen markeringen og markerer uten russiske representanter. Det ble bestemt etter at en innbygger spurte kommunestyret om markeringen og uttrykte frykt for at seremonien kunne brukes til å spre russisk propaganda.

