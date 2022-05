MDG på glid i EU-saken: – Jeg har gått fra nei til ja

– Jeg har gått fra nei til ja, sier Ingrid Liland (32) til NTB.

Hun stiller til valg som nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG) på landsmøtet på Fornebu denne helgen. Og hun er blant dem som har fått et mer positivt bilde av EU de siste årene.

– Jeg trodde at Norge kom til å gå foran i viktige saker, blant annet klima og miljø. Nå viser det seg at det er EU som tar ledertrøyen i Europa. Det har jeg nok landet på at vi må være med på, forklarer hun.

Liland sier ja-standpunktet har vokst gradvis fram.

– Og da pandemien traff, så ble det veldig tydelig at jeg hadde landet på ja. Det ble så åpenbart hvor sårbare vi er som enkeltnasjon i en tid der alle problemer er internasjonale.

Ekstraordinær debatt

EU-saken var egentlig utelatt fra dagsordenen for landsmøtet, men kom inn bakveien gjennom endringsforslag til resolusjoner om andre temaer, som energi og næringspolitikk.

Da landsmøtet startet fredag ettermiddag, ble det derfor ryddet plass til en egen EU-debatt.

MDG-leder Une Bastholm vil ikke avsløre hvor hun selv står, men kaller spørsmålet «kjempespennende».

– Det er veldig lenge siden Miljøpartiet De Grønne har hatt en debatt om EU. Vi er blitt veldig mange flere siden da, og det er veldig mange unge i Norge som ikke har hatt EU-debatten, påpeker hun.

– Er du for EU selv?

– Jeg syns det er et stort spørsmål om Norge skal gå inn i EU. Jeg tenker at vi som et samarbeidsorientert parti iallfall bør være engasjert i hva slags type samarbeid Norge skal ha med Europa, og jeg har tatt til orde for tettere energisamarbeid, sier Bastholm.

– Så jeg vil la det være opp til landsmøtet å bestemme hva jeg som partileder skal mene om EU.

Trekker fram krigen i Ukraina

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo, er blant dem som har presset sterkest på for å få EU på agendaen i MDG.

– For meg handler det primært om at vi som et grønt parti bør være et parti som er positivt også til norsk EU-medlemskap fordi EU ligger helt i tet når det gjelder klima- og miljøarbeid. Veldig mye av det som skjer også i norsk politikk kommer direkte fra EU gjennom EØS. Det mener jeg er grunn nok til å være for, sier Marcussen til NTB.

Hun mener samtidig at ja-standpunktet styrkes kraftig av Russlands invasjon i Ukraina.

– Det fins nesten ikke et mer relevant tidspunkt å diskutere EU på, sier hun.

– Den beste måten å skape trygghet på for små, liberale demokratier som vårt eget, er å inngå i forpliktende samarbeid med andre liberale demokratier. Det er nettopp det EU er, og det er derfor også Ukraina så gjerne vil inn i EU.

Kuppanklager

Men saken splitter, og under debatten i landsmøtesalen kalte flere delegater prosessen et «kupp».

De kritiske røstene trakk spesielt fram at saken var kommet opp med kort varsel, at de ikke hadde hatt anledning til å diskutere den skikkelig, og at forslagene som skulle opp til votering, ikke var forankret lokalt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor bitte, bitte lite – dessverre – parti er nødt til å ta den belastningen det er, med fare for å splitte laget vårt, med fare for å støte fra oss velgere, særlig i distriktene. Jeg skjønner ikke hvorfor vi må gjøre det, sa Benedicte Lund fra Viken MDG.

En slik sak er ikke egnet til å ta på sparket, advarte Rune Hansen fra Oslo MDG.

– Det er ikke fair overfor oss delegater å komme med slikt noen få dager før landsmøtet.

Fredag kveld satt redaksjonskomiteen på landsmøtet og forhandlet om et kompromiss i saken.

Voteringene i saken er planlagt lørdag.

