Én person bekreftet omkommet etter trafikkulykke i Skien

Det bekrefter politiet sent lørdag ettermiddag. De fikk melding om ulykken like før klokken 15.

Til sammen var fem personer involvert. Fire fikk status som alvorlig skadd og en som kritisk. De fire med alvorlige skader er sendt til intensivavdelingen ved Telemark sykehus, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet har et av kjøretøyene kommet over i motgående kjørefelt.

Bilder tatt av avisa Varden viser at en bil fikk store skader og sto i veibanen, mens en annen havnet på andre siden av autovernet.

– Det er på det rene at det har vært en front-mot-front-kollisjon i en sving, men vi vet ikke helt hvordan bilen har kommet over i motgående kjørefelt, sier Eikedalen, som påpeker at det ikke skal være snakk om en forbikjøring.

I 18-tiden har ulykkesgruppen til Statens vegvesen og kriminalteknikere ankommet stedet og er i gang med undersøkelser. Dette arbeidet vil ta flere timer og veien vil dermed fortsette å være stengt, opplyser Eikedalen.

Politiet har også gått ut med en etterlysning fra et vitne som var på stedet etter ulykken.

– Dette er en kvinne som gjorde en fantastisk jobb innledningsvis, umiddelbart etter at ulykken fant sted, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

