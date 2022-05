Widerøe krever 100.000 fra pøbelpassasjer

Regningen skal dekke ekstrautgiftene som påløp da mannen ble satt på bakken etter å ha slått seg vrang, skriver BA.

– Det innebærer avgifter for to ekstra landinger og takeoff, ekstra drivstoff, hotellopphold, mat og ombooking for passasjerer som mistet sine flyforbindelser videre, kansellerte avganger, og ekstra mannskap som måtte erstatte det opprinnelige mannskapet, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Den 55 år gamle mannen skulle fly fra Bergen til Bodø i februar. Allerede på flyplassen var han beruset og høylytt og til sjenanse for andre. Han fikk likevel sette seg på flyet nordover, men etter en halv time i luften gikk det galt.

– Han oppførte seg ufint fordi han ble nektet alkoholservering. Flypersonalet informerte ham da om at de ville returnere om han ikke skjerpet seg, sier politiadvokat Andreas F. Haldorsen i Vest politidistrikt til avisen.

En av pilotene prøvde å roe ned mannen, men forgjeves. Mannen havnet i basketak med besetningsmedlemmer og medreisende og ble lagt i bakken. Da var flyet over Molde, og piloten bestemte seg for å fly tilbake.

