USAs klimautsending sendt til Norge: – Jeg elsker det dere gjør

– Jeg elsker det dere gjør som et land, og i Oslo by, sa Kerry da han fredag talte under 50-årsdagen til det norske Klima- og miljødepartementet i Oslo.

Kerry er blant flere prominente gjester som kaster glans over arrangementet. Han la ikke skjul på at han er svært glad for å være i Oslo. Kerry kunne fortelle at han nylig har lest en artikkel om hvordan hovedstaden bruker bygninger, og ikke minst byggeplasser, for å få ned klimagassutslippene.

– Dette kommer til å endre atferden i by etter by. Norge er alltid i front og prøver å leve etter høyere standarder, sa Kerry, som nok kan kalles en norgesvenn.

Den tidligere senatoren tilbrakte noen år i ungdommen i Norge siden faren jobbet her som diplomat.

Kritiserte Putin

Kerry ble fredag tatt imot av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) utenfor hotellet The Hub i Oslo. De to skal ha et bilateralt møte sammen og stiller også opp på et lite pressetreff.

Kerry har tidligere vært utenriksminister i USA. Han var også Demokratenes presidentkandidat i 2004, men tapte mot George W. Bush.

I bursdagstalen benyttet også Kerry anledningen til å hamre løs mot Russlands president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina.

– Vladimir Putin kan ikke styre solen og vinden, sa han.

Han viste til at Europa har en større motivasjon enn noen gang før til å gjøre seg uavhengig av gass fra Russland og heller satse på vind- og solenergi.

– Ikke umulig

Den amerikanske utsendingen trakk videre fram flere dystre tegn på utviklingen i verden, blant annet at ti millioner mennesker dør av luftforurensning hvert år.

Samtidig understreket han at det er mulig å vinne fram i klimakampen, men at det krever en voldsom innsats.

– Jeg vil ikke komme her og si at alt er mørkt og umulig. For det er det ikke, sa han.

– Vi kjemper for planeten vår

Kerry gjorde det klart at fienden i klimakampen er de som tenker status quo og bare vil fortsette på samme vis.

Han mener at mye av løsningen er å satse på samarbeid mellom privat og offentlig sektor og trakk fram 50-åringen, det norske Klima- og miljødepartementet, som et eksempel til etterfølgelse.

– Vi kjemper for planeten vår. Det er lettere å si det her enn enkelte andre steder, sa han til forsamlingen av gjester fra departementet og miljøbevegelsen.

