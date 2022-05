Ny nettleieordning kommer i juli

Forslaget til ny nettleiemodell gjelder boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder. Opprinnelig var planen at den nye ordningen skulle innføres fra nyttår, men et flertall på Stortinget bestemte i desember å utsette tidsfristen.

Nettselskapene og organisasjonene er enige om at den faste delen av nettleien skal være lavere, mens en større andel skal knyttes til samlet strømforbruk.

– Mer rettferdig fordeling

– Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Regjeringen har besluttet å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet (som betales per kilowattime i forbruk), maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene.

Olje- og energidepartementet vil deretter be Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024.

Endring etter innspill

Denne overgangsperioden innføres etter innspill fra i alt 29 organisasjoner og selskaper som representerer forbrukere, miljøbevegelsen og næringslivet.

–Vi er svært fornøyd med at regjeringen nå innfrir forventningene fra en bred allianse av organisasjoner og nettselskaper som kom fram til et fornuftig og forståelig kompromiss, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

–Nå får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig. Det er ingen som ønsker å betale for at naboen skal lade to elbiler samtidig på dagtid, når det er fullt mulig å lade sakte om natten når det er god kapasitet i strømnettet, sier Fredriksen.

– Har lyttet til rådene

– Olje- og energidepartementet skal ha ros for å ha lyttet til rådene fra en bred gruppe som representerer både forbrukere, miljø, næringsliv og nettbransjen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en kommentar til NTB.

– Nettselskapene vil nå gå i gang med å informere kundene sine om den nye prismodellen og hvordan de kan bruke strøm smartere. Det handler om å utnytte kapasiteten i dagens strømnett bedre før vi bygger nytt nett. Det har både økonomiske og miljømessige fordeler og er noe alle vil tjene på i det lange løp, sier han.