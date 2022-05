Nordic Mining får endelig driftstillatelse ved Førdefjorden – miljøkravene skjerpes

Samtidig skjerper næringsministeren miljøkravene i driftskonsesjonen og ber bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig. Det har vært viktig for meg å gå så langt som mitt handlingsrom tillater, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Gruveselskapet sier i en børsmelding at avgjørelsen er som forventet.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette er det nå endelig avklart, som forventet. Det representerer den endelige tillatelsesmilepælen for Engebø Rutil- og Granatprosjekt. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Saken fortsetter under videoen

Natur og ungdom har de siste dagene aksjonert ved Førdefjorden for å stanse anleggsarbeidet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen