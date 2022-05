MDG-lederen til angrep på Ap og Høyre: – Fullstendig utdatert

Av Johan Falnes/NTB

– Styrende partier i Norge har lenge lidd av en kortsiktighet som gjør at vi tar veldig dårlige valg i miljøpolitikken, sier Bastholm.

Fredag holder hun åpningstalen på MDGs landsmøte på Fornebu. Der kommer både Arbeiderpartiet og Høyre til å få sitt pass påskrevet for å gjøre kortsiktig økonomisk vekst til det viktigste målet.

– Styringspartiene har hatt stor påvirkning på den politiske kulturen i Norge. Vi merker det som parti, at det blir veldig sterkt vektlagt hva som gir kortsiktige verdier, kortsiktig økonomisk inntjening, sier Bastholm til NTB.

Hun mener det samme har preget skole-, helse- og velferdspolitikken. Nå vil hun ha slutt på samlebåndstenkningen.

– Effektivitet, innsparing og økonomiske hensyn skulle aldri ha vært et mål der. Det er omsorg som er målet.

Vekstkritikk

Bastholm understreker likevel at MDG ikke er imot økonomisk vekst.

Men vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) kan ikke lenger være eneste ledestjerne, advarer hun.

– Det er veldig mye vakkert som skal vokse, også i økonomien. Men det er viktig hva slags vekst vi har. Og det er der jeg tenker at Arbeiderpartiet og Høyre er fullstendig utdatert. Vi har ikke bruk for vekst i Norge som er med på å ødelegge framtida til ungene våre.

Bastholm minner om at norske politikere de siste årene har vist at de kan hive seg rundt når det trengs. Nå oppfordrer hun Arbeiderpartiet og Høyre til å gjøre det samme i miljøpolitikken.

– Den kriseforståelsen som Erna Solberg hadde under pandemien, og som Jonas Gahr Støre nå har av krigen i Ukraina, den trenger vi at de også har på klima- og naturkrisen.

Høyre slår tilbake

Høyres Nikolai Astrup bemerker at utslippene gikk ned fem år på rad da Høyre satt i regjering.

– Som et ansvarlig styringsparti så er jobben med å kutte utslipp samtidig som vi skaper nye jobber og legger grunnlaget for framtidig velferd, noe vi jobber med hver eneste dag, sier han.

– MDGs politikk med skatteøkninger til næringslivet vil bremse omstillingen av norsk økonomi og det grønne skiftet.

Paradigmeskifte

Ved valget i fjor høst fikk MDG 1.700 stemmer for lite til å komme over sperregrensa.

I en evaluering i etterkant ga MDG-erne seg selv kritikk for å ha framstått krasse, kompromissløse, umodne og ensporede. Men nå vil de se framover. På landsmøtet skal det nemlig vedtas en ny langtidsstrategi der målet er å etablere MDG som et «grønt folkeparti med bred oppslutning» innen 2030.

I strategiforslaget fastslås det at MDG skal lede an i et paradigmeskifte i norsk politikk.

– Vi må bort ifra kortsiktigheten og vektleggingen av økonomiske hensyn på områder i samfunnet hvor dette ikke bør være et mål i seg selv. Økonomien er et middel. Det paradigmeskiftet innebærer at vi for eksempel vektlegger naturen og naturverdier mye mer, sier Bastholm.

Ifølge henne handler dette om mye mer enn å kutte noen utslipp eller å la være å bygge en motorvei gjennom et naturreservat, selv om også dette er saker MDG kjemper for.

– Det handler om hvilke verdier vi skal vektlegge og om å gjøre politikken mer menneskelig.

