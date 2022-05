Eksadvokat rettskraftig dømt til elleve års fengsel

Høyesterett forkastet fredag anken fra Mirmotahari som anket dommen fra Borgarting lagmannsrett fra august i fjor. Eksadvokaten mente det var for store likheter i dommene som var avsagt i tingretten og lagmannsretten. Han hevdet det var en saksbehandlingsfeil, og at han ikke fikk en fullstendig ny behandling av saken i lagmannsretten.

Dette er imidlertid Høyesterett uenig i:

– De forhold som er anført av tiltalte, gir etter min mening verken hver for seg eller samlet grunnlag for tvil om at lagmannsretten faktisk har foretatt en fullstendig ny behandling av saken, og det foreligger heller ikke andre saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på dommens innhold, skriver førstvoterende dommer Erik Thyness.

Dermed er Mirmotahari rettskraftig dømt for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient. Han ble i lagmannsretten også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

