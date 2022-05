Ung norsk kvinne funnet død i Tyrkia

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter dødsfallet, som først ble omtalt av avisa Nordlys.

Departementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger er funnet omkommet i Tyrkia og at ambassaden i Ankara har kontakt med pårørende. De ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Kvinnen ble funnet i vannkanten på en strand i Antalya, ifølge flere tyrkiske medier.

Til TV 2 ønsker ikke UD å kommentere kvinnens dødsårsak, utover å bekrefte at de er kjent med dødsfallet. VG skriver at kvinnen skal bli obdusert for å fastslå endelig dødsårsak.

